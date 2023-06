No GovCast, Carlão recorda carreira e destaca ações públicas para o esporte no Acre

Novos desafios frente à gestão do esporte acreano, discriminação nas quadras e investimento na infraestrutura esportiva foram alguns dos temas da conversa do secretário adjunto de Articulação Esportiva e Juventude do Acre, Carlos Gouveia, o Carlão, com os jornalistas Jefson Dourado e Diego Gurgel. A entrevista foi concedida para o GovCast, podcast do governo do Acre, desta quinta-feira, 1º, no estúdio da Rádio Aldeia, em Rio Branco.

Ex-jogador de vôlei e campeão das Olimpíadas de Barcelona de 1992, Antônio Carlos Aguiar Gouveia recebeu o convite do governador Gladson Cameli para assumir secretaria adjunta da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE), no começo de maio.

“Resolvi aceitar porque eu também tinha esse sonho: rodei o mundo representando o meu estado e tenho interesse em fazer algo pela juventude, pela comunidade. Quero que seja uma marca da minha gestão: ter pluralidade, aproximar a comunidade [do esporte]”, destacou Carlão.

Com foco na infraestrutura, o secretário afirma já ter visitado os principais espaços esportivos em reforma, para compreender como as melhorias vão impactar a sociedade.

Sobre as reformas do estádio Arena da Floresta, Carlão afirma que o prazo de execução dos trabalhos deve ficar em torno de 60 dias e serão realizadas intervenções no gramado, no vestiário e no campo de aquecimento, além de adequações na acessibilidade do estádio, bem como nos protocolos de incêndio. Também está sendo trocada toda a iluminação, que agora será em LED.

