Jovem fica ferida ao colidir frontalmente com motociclista

Uma jovem de 20 anos ficoou ferida após colisão frontal de motocicletas na noite de sábado (10) na saída do estacionamento da loja Havan, localizado na BR-364, no Portal da Amazônia em Rio Branco.

A jovem identificada por Erica Vitória Silva de Lima, estava saindo do estabelecimento comercial com uma amiga na motocicleta de cor preta, placa MZT 7359, quando colidiu frontalmente com dois rapazes não identificados que estavam em alta velocidade no estacionamento.

Apenas Erica ficou ferida e populares acionaram o SAMU que encaminhou viatura 08. Os socorristas conduziram a vítima para UPA do segundo distrito, mas ao chegar na unidade de saúde foi feito avaliação e constatam que havia uma fratura no joelho e foi necessário a transferência para o Pronto-Socorro. Os rapazes permaneceram no local até a chegada do SAMU.