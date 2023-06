Faccionado que estava foragido do Acre é preso em Rondônia

Integrantes de uma guarnição do 9º Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pela segurança da área denominada Ponta do Abunã, no Estado de Rondônia, divisa com o Acre, prenderam o acreano Renilton Souza da Silva, de 35 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

De acordo com as informações, presume-se que na região existam mais de 50 foragidos da justiça do Acre. Uma parte deles se escondem trabalhando em fazendas. Outros preferem permanecer na vida de crimes.

É o caso de Renilton, que perambulava por uma das ruas do bairro Castanheira, no Distrito de Vista Alegre do Abunã, quando foi abordado por policiais militares, já que existia um mandado de prisão em seu desfavor. Renilton é acusado de roubos, receptação e participação em associação criminosa, além de ser investigado por homicídio.

Depois de passar pelo 8º Distrito Policial de Extrema, foi transferido para a Central de Flagrantes. Ele deverá ser trazido para a capital acreana no decorrer da semana.