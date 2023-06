Ladrão invade comércio 2 vezes em menos de 3 horas e dá prejuízo de R$ 15 mil em bebidas e cigarros

Um ladrão especialista em arrombar residências, repartições públicas e casas comerciais em vários pontos da capital acreana, voltou a atacar. Desta vez, agiu no bairro do Bosque, causando prejuízo de quase R$ 15 mil à proprietária de uma distribuidora de bebidas localizada nas proximidades do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Tamanha a ousadia do bandido, ele furtou o mesmo empreendimento duas vezes em menos de três horas da madrugada de domingo para segunda-feira (5). Ele arrombou duas vezes a mesma distribuidora. Somente de cigarros de várias marcas, ele furtou mais de R$ 7 mil. Levou ainda vários litros de whisky importados e cervejas, além de um tablet comprado recentemente.

Desta vez, o ladrão foi filmado pelas câmeras de monitoramento do comércio arrombado, o que poderá facilitar o trabalho da Polícia Civil. As imagens mostram que ele chega numa bicicleta e adentra o comércio, onde escolhe as melhores bebidas e principalmente os cigarros. O primeiro furto ocorreu por volta de 1h e o segundo cerca de 3 horas depois.

De acordo com a proprietária da distribuidora, essa é a quinta vez nos últimos meses que seu comércio é arrombado e furtado. “Pagamos nossos impostos em dia, não temos nenhuma segurança e somos obrigados a conviver com a impunidade, já que raramente alguém vai preso”, comentou a comerciante, que diz não suportar mais a situação.