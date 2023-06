Eliminado! Corinthians perde por 3 a 0 para o Del Valle e dá adeus à Conmebol Libertadores

O Corinthians está eliminado da Conmebol Libertadores. Na noite desta quarta-feira, em Quito, no Equador, o Timão foi atropelado pelo Independiente del Valle e perdeu por 3 a 0 o jogo válido pela quinta rodada do Grupo E. Hoyos, duas vezes, e Sornoza, na lei do ex, fizeram os gols dos donos da casa. Agora, para amenizar o fracasso, o time de Luxemburgo tentará na última rodada da chave conseguir uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana. Em campo, o Corinthians pouco fez para vencer e continuar com chances de classificação às oitavas de final. O Timão teve apenas um lance de perigo, com Róger Guedes. No mais, foi presa fácil para os equatorianos.

Como fica?

Com esse resultado, o Corinthians ficou com quatro pontos, na terceira colocação. É a mesma pontuação do lanterna Liverpool, adversário do Timão na última rodada. O time alvinegro, inclusive, depende apenas das próprias forças para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Veja a tabela completa.



Primeiro tempo

O Corinthians foi completamente dominado pelo Independiente del Valle na etapa inicial, em Quito. Tanto que os donos da das abriram ótima vantagem, com dois gols de Hoyos. O primeiro aos 16, após linda assistência de Sornoza. E o segundo aos 23, em chute colocado da entrada da área. Nos dois lances, o zagueiro Murillo falhou na marcação do adversário. O Del Valle ainda teve a chance de ampliar aos 32, em lance que terminaria em gol contra de Murillo, mas que Cássio salvou. O Timão, em nenhum momento, esboçou qualquer tipo de reação ou levou perigo ao time equatoriano.

Segundo tempo

Na etapa final, o jogo continuou controlado pelo Independiente del Valle. Com bom toque de bola, o time equatoriano envolveu o Corinthians e pouco foi pressionado. O melhor lance do Timão no jogo ocorreu aos 21 minutos, em chute cruzado de Róger Guedes, defendido por Pinargote. Só que logo depois, aos 23, o Del Valle acabou com qualquer animação corintiana. Sornoza, após uma linda jogada de pé em pé dos donos da casa, ampliou a vantagem: 3 a 0. Cássio ainda evitou o quarto e uma goleada.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Cuiabá, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Timão encerra a fase de grupos no dia 28, contra o Liverpool, em casa.

