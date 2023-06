Nesta quarta, o Monumental de Nuñez vai tremer no duelo entre River e Fluminense

O River Plate não pode nem pensar em perder a partida desta quarta-feira. Na lanterna do Grupo D com quatro pontos em quatro jogos, tem que vencer para embolar a chave e aumentar as chances de se classificar para as oitavas de final na última rodada, quando enfrenta o Strongest. Se empatar ou perder, depende que os bolivianos não vençam o Sporting Cristal em casa para continuar com chances e necessitaria de uma combinação de resultados na última rodada.