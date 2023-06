Inter sai na frente, mas cede empate ao Nacional no fim e deixa tudo para o Beira-Rio

O Inter quase abriu o placar na volta do intervalo. Logo aos quatro, Johnny encontrou Pedro Henrique com chances de marcar, mas o atacante adiantou a bola e permitiu que Rochet pegasse a bola. Os gaúchos seguiram em cima. Alan Patrick perdeu duas chances e Luiz Adriano outra. A pressão colorada surtiu efeito aos 17, quando Alan Patrick tabelou com Pedro Henrique e chutou no canto direito de Rochet que, desta vez, nada pôde fazer. Depois do gol, o Nacional passou a ocupar mais o campo colorado e o empate parecia questão de tempo. Ramírez perdeu o empate dentro da pequena área. O Inter se postou para o contra-ataque ainda mais com Wanderson e Alemão, mas os atacantes desperdiçaram as oportunidades de ampliar. Aos 34 minutos, Wanderson tocou com a mão na bola. O árbitro marcou pênalti, mas foi no vídeo e deu falta em Igor Gomes na origem do lance após três minutos de revisão. O gol de empate do Nacional com Damiani veio aos 44, quando o atacante subiu mais que Mercado e cabeceou para as redes.

Filme repetido