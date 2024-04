Polícia Civil incinera mais de 80 quilos de drogas no Acre

Na última quarta-feira, dia 24, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da delegacia geral de Sena Madureira, conduziu o processo de incineração de mais de 80 quilos de maconha e cocaína, fruto de apreensões realizadas nos últimos meses. A operação contou com o apoio estratégico das Polícias Militar e Penal, reforçando o compromisso conjunto no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

A incineração dos entorpecentes ocorreu em uma cerâmica da cidade, sob supervisão e coordenação das autoridades policiais. O evento contou com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária Municipal, reforçando a transparência e legalidade do procedimento.

“Ressaltamos a importância dessa ação, pois a quantidade de drogas incineradas representa um golpe significativo contra o tráfico na cidade de Sena Madureira. O processo de incineração é uma etapa categórica no combate às drogas, assegurando que essas substâncias ilícitas sejam retiradas de circulação de forma definitiva, impedindo que causem danos à saúde e segurança da população”, disse o delegado, Dr. Thiago Parente.

A polícia judiciaria enfatiza o compromisso contínuo das autoridades em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança dos cidadãos, pois a colaboração entre as diferentes forças policiais é fundamental para o sucesso dessas operações.

Com a incineração desses entorpecentes, a Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança pública e reafirma sua determinação em enfrentar o tráfico de drogas, protegendo a comunidade e promovendo a ordem e a paz social na região de Sena Madureira.

Por Ascom/PCAC