Com um a menos, Bragantino segura empate com Estudiantes e segue líder do grupo C

Em desvantagem no placar, o Estudiantes voltou mais agressivo no segundo tempo. O Bragantino passou a se fechar mais no campo de defesa e esperar por contra-ataques. Aos 18 minutos, uma falta de Lucas Evangelista na lateral gerou um lançamento na área do Braga. Após um cabeceio, a bola acertou o braço de Juninho Capixaba. O VAR foi acionado, e o pênalti foi marcado. Juninho Capixaba, que já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Na cobrança do pênalti, Rollheiser empatou o jogo. Com um homem a menos, o Bragantino procurou apenas se defender. O Estudiantes se lançou ao ataque com algumas mudanças, mas parou na boa marcação do Massa Bruta e nas defesas de Cleiton.