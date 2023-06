Verdão leva susto, mas vira sobre Barcelona no 2° tempo e se classifica na Libertadores

O Palmeiras voltou só com uma mudança (Flaco López na vaga de Gabriel Menino), mas começou a segunda etapa de maneira arrasadora, em outra velocidade: diminuiu o placar logo no primeiro minuto com Gustavo Gómez, de cabeça, após cruzamento de Raphael Veiga, acertou o travessão com o mesmo Veiga na sequência, em chute de longe, e empatou em gol de Piquerez, dentro da área, após cruzamento e sobra de Rony – tudo isso em 12 minutos. No meio desse rolo compressor, o Barcelona ainda assustou em um chute de Damían Diaz no travessão, mas, aos poucos, perdeu a resistência diante do domínio alviverde. A virada, que parecia natural, saiu aos 24 minutos, em ótima jogada de Piquerez que terminou em cabeceio de Rony, defesa de Mendoza e gol de Artur no rebote. O 3 x 2 deixou o Palmeiras dono do jogo, com o Barcelona esgotado fisicamente e psicologicamente. No fim, Endrick ainda marcou o quarto e tornou a vitória tranquila.

