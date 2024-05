Bezerro nasce com duas cabeças no interior do Acre; veja vídeo

O nascimento de um bezerro com duas cabeças em Tarauacá, no interior do Acre, chamou atenção de internautas a partir da divulgação de um vídeo em redes sociais nesta terça-feira (7).

De acordo com as informações, uma vaca ainda nova estava gestante e pariu dois bezerros, que não sobreviveram e podem ter morrido ainda dentro da barriga da mãe (veja o vídeo no fim da matéria).

Num vídeo que circula em redes sociais, um homem montado a cavalo mostra a novilha viva, ao lado de um dos filhotes. Ao mostrar o corpo do segundo bezerro, o homem nota que o animal tem duas cabeças no mesmo corpo. “Não tinha como ela ter o bezerro não, só este daqui tem duas cabeças”, afirma.

Segundo o jornal Extra do Acre, o local do registro fica na zona rural de Tarauacá, às margens do rio Acurauá.

Ao falar ao G1 sobre um caso idêntico ocorrido em Goiás no fim de abril, o médico veterinário Paulo Francisco Alves detalhou que a policefalia em bovinos, que faz com que o animal seja formado com duas cabeças com crânios fundidos, é uma condição rara que pode ocorrer em mamíferos. Ele explicou que essa condição acontece por uma má formação embrionária onde ocorreria a formação de gêmeos univitelinos (idênticos) ou homozigóticos.

“Houve a formação de um único óvulo que foi fecundado por um espermatozóide. No entanto, no momento de divisão das células embrionárias para dar origem a esses gêmeos idênticos, essas células não se dividiram da maneira correta, resultando neste bezerro com duas cabeças, acoplado em um único tronco, sendo identificada como uma formação congênita”, detalhou o veterinário.

Ele ainda explicou que, além do fator genético, a policefalia em bovinos é uma condição que também pode ser influenciada por fatores externos, como a exposição da vaca a produtos químicos, drogas ou infecções ocorridas na gestação.

“A consanguinidade (que é o acasalamento entre animais geneticamente relacionados, como irmãos, pais e filhos) dentro de uma população também pode aumentar a probabilidade dessa condição”, completou o veterinário.