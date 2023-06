Colisão entre veículos deixa três mulheres feridas e carro destruído

Uma colisão entre veículos deixou três mulheres identificadas como Mayara do nascimento Araújo, 30 anos, Alessandra Uchôa da Silva, de 26, e Laysa Taveira de Oliveira, de 29, feridas e um veículo modelo Corolla, de cor prata, e placa NAC-4D45, destruído, na noite deste sábado, 10, na Estrada Dias Martins, no bairro Primavera, em Rio Branco.

O motorista do Corolla que não foi identificado pela reportagem trafegava juntamente com as passageiras com a velocidade acima do permitido na estrada no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um carro modelo Honda City, cor prata e placa QLV-3934 e um outro veículo modelo Prisma também de cor prata.

Com o impacto, o veículo Corolla saiu da pista, invadiu um terreno derrubando uma cerca de madeira, arrancando várias estacas, bateu em um barranco e voltou novamente para estrada. O motorista que segundo populares estava supostamente em estado visível de embriaguez fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, e Mayara, Alessandra e Laysa receberam os primeiros atendimentos e em seguida foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Logo após o carro modelo Corolla foi removido por um guincho.