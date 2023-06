Automóvel colide em poste de iluminação e interdita parte da Avenida Getúlio Vargas

Um carro modelo Fiat/Uno de cor branca trafegava sentido centro/bairro, na subida da ladeira da Getúlio vergas, próximo ao bairro Raimundo Melo, quando se envolveu em um acidente. O condutor do veículo perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação pública no início da manhã desta quarta-feira (28).

Segundo informações da polícia militar, o motorista do Fiat fugiu do local e não se sabe se o condutor teria ingerido bebida alcoólica, nem as causas do acidente. O carro ficou bastante danificado e o poste em cima do carro tomando parte pista no sentido centro-bairro.

A energia foi desligada na região devido ao risco de acidente e para e segurança das pessoas que passavam pelo local, já que os cabos e fiação ficaram caídos no chão.

Os funcionários da Energisa asseguraram a troca do poste e a normalização da energia elétrica para então fazer a liberação da pista.