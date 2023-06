Consulta pública online sobre reestruturação do ensino médio continua até 6 de julho

O Ministério da Educação (MEC) abriu uma consulta pública online sobre a reestruturação do ensino médio. O objetivo de ouvir contribuições do maior número possível de professores, estudantes, gestores escolares, pais e toda a sociedade civil. A consulta é feita pelo Pesquizaq, um chatbot do aplicativo WhatsApp que coleta e mensura os resultados.

Os participantes poderão responder às questões da consulta por meio do celular (bit.ly/consultapublicaonlinemec), computador (bit.ly/consultapublicaonlinemec-web), um código QR ou um link que já está disponível nos murais das escolas da rede estadual do Acre. Há também a possibilidade de entrar em contato com o número (11) 97715-4092 para responder pelo celular.

O novo modelo do Ensino Médio foi oficialmente implementado em todo o território brasileiro em 2022. No entanto, o estado do Acre iniciou a implementação desse modelo já em 2019, com a participação de 10 escolas piloto da rede estadual.

A consulta conta com apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed). O gestor da pasta, Aberson Carvalho, convida toda a comunidade escolar do estado para participar da consulta: “Essa é uma oportunidade de todos os nossos alunos, profissionais da educação e pais compartilharem suas opiniões, ideias e experiências. A contribuição de todos é importante”.