América-MG vence no Independência e breca reação no Campeonato Brasileiro Série A

Com um gol de pênalti da Danilo Avelar, cumprindo a lei do ex, e outro de Renato Marques, o América-MG venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite deste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado alivia, mas não tira o Coelho de situação complicada na tabela. Só que confirma o embalo do time, que no meio de semana se classificou, nos pênaltis, às quartas de final da Copa do Brasil. O Timão vinha de duas vitórias seguidas, contra Fluminense, no Brasileirão, e Atlético-MG, na Copa do Brasil, mas voltou a jogar mal e não conseguiu manter o bom momento. Fábio Santos ainda perdeu um pênalti na reta final da partida.

Como fica?

Com essa vitória, a segunda na competição, o América-MG vai a sete pontos, na 18ª colocação e continua na zona de rebaixamento. O Corinthians, com oito, está em 15º, ainda perto do Z-4 e correndo risco. Veja a tabela completa.



Primeiro tempo

A etapa inicial entre América-MG e Corinthians foi equilibrada, mas sem tantas chances de gol. O Coelho começou arriscando aos quatro minutos, em chute de Mastriani, defendido por Cássio. A resposta do Timão foi incisiva. Aos sete, após cruzamento de Fausto Vera, Róger Guedes acertou o travessão após cabeçada. O jogo, em sua maior parte, porém, foi morno. O América-MG ainda tentou com Felipe Azevedo, em chute de fora da área. Mas Cássio pegou. O Corinthians, sem conseguir criar muito perigo, apostava em encaixar um contra-ataque. Sem sucesso.

Segundo tempo

Os dois times voltaram no mesmo ritmo para o segundo tempo. Ambos tentaram criar boas jogadas, mas, sem conseguir, tentavam encaixar um contra-ataque ou alguma oportunidade pelas pontas. O jogo só mudou de cenário aos 28 minutos, quando o América-MG abriu o placar em cobrança de pênalti de Danilo Avelar, ex-Timão. O lance foi originado por mão na bola de Caetano, após chute de Juninho e análise do VAR. O Corinthians tentou partir em busca do empate, mas se abriu demais, falhou e levou o segundo. Aos 41 minutos, após erro de Renato Augusto, o contra-ataque do Coelho terminou em gol de Renato Marques. Três minutos depois, o Timão teve a chance de diminuir, mas Fábio Santos chutou pênalti para fora.

Próximos jogos

Pelo Campeonato Brasileiro, o América-MG volta a campo no dia 11, às 11h, contra o Athletico, novamente em Belo Horizonte. O Corinthians joga no dia 10, às 18h30, contra o Cuiabá, na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão tem partida importante na Conmebol Libertadores, quarta-feira, às 19h, contra o Independiente del Valle, no Equador. O Coelho também tem compromisso no meio de semana. Na terça-feira, às 21h, em casa, recebe o Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

