Com golaço de Alex Santana, Athletico-PR vence Botafogo na Arena da Baixada

A melhor chance do Botafogo no segundo tempo foi com Tiquinho Soares, de cabeça, que mandou por cima do gol de Bento. Os botafoguenses questionaram a arbitragem por um pênalti, em um lance que Janderson foi derrubado por Zé Ivaldo, mas o árbitro deu mão do atacante, que segurou a bola na querda.

Classificação