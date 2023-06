Ações da Segurança Pública resultam na redução de mortes violentas e homicídios

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam a redução de 24% no índice de mortes violentas intencionais, 25% no índice de homicídios e 40% no índice de feminicídios durante o mês de maio de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

O relatório foi produzido pela Diretoria de Inteligência em Segurança Pública e demonstra o resultado do trabalho integrado das forças de segurança no Estado.

De acordo com o levantamento, de 1º a 31 de maio de 2023, 19 mortes violentas intencionais foram registradas, enquanto em 2022, foram 25 registros.

No cenário do número de homicídios no Acre, o índice também aponta redução no mês de maio. Segundo o relatório da Diretoria de Inteligência em Segurança Pública, foram registrados do dia 1º a 31 de maio deste ano, 15 homicídios, no mesmo período do ano passado foram contabilizados 20 homicídios, o que representa uma diminuição de 25%.

Já no levantamento do índice de feminicídio no estado, a redução foi significativa durante o mês de maio de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, a diminuição representa queda de 40% nos números entre os dois comparativos.

O secretário de Justiça Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, explica que a redução nos índices é o esforço de um trabalho conjunto.

“Os comportamentos dos índices têm relação direta com o conjunto de ações preventivas e repressivas desenvolvidas pelas forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre, cujo formato de execução das competências institucionais demonstra observância na otimização e no emprego dos recursos para melhores resultados”, ressaltou Gaia.