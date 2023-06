Três duplas com brasileiros se classificam às oitavas de final do torneio de Roland Garros

O tênis brasileiro emplacou nesta quinta-feira (2) mais três duplas nas oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris (França). Após avançarem ontem (1º) nas parcerias mistas, Luisa Stefani e Rafael Matos voltaram a vencer hoje, nas disputas feminina e masculina, respectivamente. Quem também se classificou no saibro parisiense foi a parceria do mineiro Marcelo Melo com o britânico John Peers.

Jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Stefani venceu de virada a polonesa Katarzyna Piter e a húngara Dalma Galfi por 2 sets a 1. Após revés no primeiro set por 4/6, a dupla da brasileira reagiu, ganhou a parcial seguinte por 6/2 e forçou a realização da terceira parcial. Luisa e Gaby novamente ficaram atrás no placar: perdiam por 3 a 0 e as rivais chegaram a ter o match-point em vantagem em 5 a 4. No entanto, o dia era mesmo da parceria Brasil-Canadá que selou a vitória em 7/5. Nas oitavas – ainda sem data definida – a dupla da brasileira encara as parceiras Taylor Towsend (Estados Unidos) e Leylah Fernandez (Canadá).

“Ótima vitória, duas quebras abaixo no terceiro set. Jogo foi de muitos altos e baixos. Feliz como me mantive emocionalmente nesta partida independente do que estava ocorrendo. Primeiro set foi mais duro, no segundo jogamos melhor, nos impomos e erramos menos. No terceiro elas começaram melhor com a Galfi batendo forte, sacando bem. Sempre bom ganhar jogos assim duros, tanto na mista ontem (quinta) que ajudou para hoje”, disse Stefani.

A sexta também foi boa para a dupla luso-brasileira formada por Rafael Matos e Fernando Cabral, que venceu com facilidade, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0) a parceria do australiano Max Purcell com o norte-americano Bem Shelton. O próximo desafio será derrotar nas oitavas a dupla do croata Ivan Dodig com o norte-americano Austin Krajicek.

Quem também vai disputar as oitavas será a parceria Brasil-Inglaterra, com Melo e Peers, que eliminaram hoje a dupla do monegasco Hugo Nys com o polonês Jan Zielinsk, recém campeã do Masters 1000 de Roma. Após duelo acirrado, com duração de 1h44min, a dupla de Melo levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/4. Os próximos adversários serão os cabeças 10, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.

“Acho que foi importante para nós jogar de forma agressiva e usar praticamente todas as chances que tivemos. Muito contente com o resultado, a gente vem jogando muito bem. É continuar nesse passo a passo, cada dia, cada treino, cada jogo. E valeu pela força aqui, com muitos brasileiros assistindo e torcendo”, comemorou o tenista mineiro.

Programação de sábado (3)

Na chave de simples, o paranaense Thiago Wild – que fez história na estreia ao eliminar o número 2 do mundo Daniil Medvedev – vai buscar a classificação às oitavas contra o japonês Yoshihito Nishioka, a partir das 6h (horário de Brasília).

Pela primeira vez na terceira rodada de um Grand Slam, a paulista Beatriz Haddad, número 14 no ranking da WTA, entra em quadra às 8h contra a russa Ekaterina Alexandrova (23ª).