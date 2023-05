Taxista é preso com arma e 11 quilos de cocaína no segundo distrito da capital

Polícias Militares do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam o taxista Euclides Alves de Oliveira, 33 anos, no Residencial Rosa Linda, no 2º Distrito de Rio Branco, na tarde desta terça-feira (2).

Durante uma abordagem de rotina, um carro modelo Virtus preto retornou na tentativa de evitar passar pelo bloqueio, mas os PMs visualizaram a atitude suspeita e deram ordem de parada ao condutor.

Durante a revista veicular e pessoal, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com identificação raspada e carregador da mesma arma municiado. Dentro do veículo a guarnição encontrou 10 tijolos de cocaína, totalizando cerca de 11 quilos.

O taxista Euclides recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia Central Flagrantes.