Na estreia de Luxemburgo , Corinthians perde do Del Valle e se complica na Libertadores

O técnico Vanderlei Luxemburgo começou sua terceira passagem pelo Corinthians com uma derrota que complica a situação do time na Conmebol Libertadores. O Timão perdeu por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo E da competição – Lautaro Díaz fez os dois gols dos equatorianos, enquanto Róger Guedes descontou. A equipe mostrou algumas novidades com Luxa, que chegou ao clube há apenas um dia, teve boas chances, mas desmoronou quando o jogo estava empatado por 1 a 1 e Maycon teve falha decisiva, que Díaz aproveitou. Sob protestos e vaias, o Corinthians não conseguiu reagir e está em terceiro no grupo, com Del Valle e Argentinos Juniors já distantes.

Como fica?

A derrota deixa o Corinthians com três pontos, em terceiro lugar no Grupo E da Conmebol Libertadores. O Argentinos Juniors lidera, com sete, e o Independiente Del Valle sobe para seis. CLIQUE AQUI e veja a tabela da Libertadores.

Primeiro tempo

Na primeira escalação de Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians entrou em campo com um meio modificado, de dupla de volantes formada por Maycon e Fausto Vera, fato que proporcionou ao time uma boa rodagem da bola do meio para frente, mas deixou a marcação espaçada e favorável aos avanços do Del Valle, que abriu o placar em um golaço de Lautaro Díaz, após vacilo de marcação de Gil e Murillo. A reação não tardou a chegar, em belíssimo passe alto de Adson para Róger Guedes, que chegou a 14 gols no ano. Yuri Alberto poderia ter marcado o gol da virada, em cruzamento de Fagner, mas estava em posição de impedimento.





Fonte: ge