Homem bêbado perde controle da motocicleta e sofre acidente

Charles da Silva Melo, de 23 anos, foi mais uma vítima de acidente automobilístico na noite desta terça-feira (2), no Ramal do Bujari, município do Bujari, cerca de 28 km da Capital Acreana.

Segundo informações, Charles estava sob efeito de álcool quando perdeu o controle da motocicleta e caiu batendo fortemente a cabeça no chão. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos foi necessário a transferência para Rio Branco.

Segundo informações do Socorrista do SAMU, a vítima teve múltiplas escoriações pelo corpo e um possível Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) pois encontra-se desacordado.