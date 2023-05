Bebedeira entre amigos termina com homem ferido a facada

João Ramos dos Santos,62 anos ,deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco vítima de tentativa de homicídio ocorrida no município de Epitaciolândia, distante cerca de 250 km de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações, o homem consumia bebida alcoólica em um dos muitos botecos existentes Avenida Santos Drummond, próximo a delegacia da Polícia Federal naquele município, quando por motivos banais teve início uma discussão entre os participantes, sendo que um homem de posse de uma faca desferiu um golpe na região do abdômen de outro deixando as vísceras da vítima expostas.

Após o crime, o autor fugiu e a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava no local e conduziu a vítima ao Hospital de Brasiléia, onde a equipe médica optou pela transferência da vítima para o Pronto Socorro da capital devido a gravidade do ferimento.