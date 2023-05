Senac abre Processo Seletivo para vagas em Rio Branco e Feijó

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional no Acre (Senac Acre) está com dois Processos Seletivos para o preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva para suas unidades de Rio Branco e Feijó. As vagas são limitadas e as inscrições serão gratuitas e realizadas no período das 08h00min do dia 23/05/2023 até às 23h59min do dia 25/05/2023, exclusivamente através do endereço eletrônico http://send.ac.senac.br/site/pss/, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preenche todos os requisitos exigidos para a função pretendida.

No edital nº 003/2023, destinado à unidade de Rio Branco, estão disponíveis vagas para Monitor de Aluno que tem como requisito Ensino Médio Completo e vagas para Orientadores Educacionais em Análises Clínicas; Computação Gráfica; Estética; Informática e Odontologia que o requisito é Ensino Superior Completo.

Já no edital nº 004/2023, destinado à unidade de Feijó, estão disponíveis vagas para Monitor de Aluno que tem como requisito Ensino Médio Completo e vagas para Orientadores Educacionais em Gestão e em Informática que o requisito é Ensino Superior Completo.

A seleção dos candidatos será realizada de acordo com as etapas definidas em cada processo, sendo a primeira etapa Análise Curricular para todos os cargos e a segunda etapa Entrevista Técnica e Comportamental para nível médio e Prova Prática para as funções de nível superior.

Os interessados em participar dos Processos Seletivos do Senac-DR/AC devem ler atentamente os editais completos, disponíveis no site da instituição, para obter todas as informações necessárias sobre os requisitos, prazos, etapas do processo seletivo e cronograma estabelecidos em cada edital.

