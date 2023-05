Três detentos fogem do presídio Moacir Prado, em Tarauacá

Três presos fugiram neste domingo, 21, do pavilhão C do Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, que fica na BR-364. Eles fizeram um buraco na parede e se evadiram do local, onde há muros.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, Glauber Feitosa, diz que a fuga foi confirmada durante a contagem dos detentos e em seguida, a guarnição identificou o buraco na parede da cela. “Os fatos já serão devidamente apurados pela administração”, citou Glauber.

Até agora nenhum detento foi recapturado.