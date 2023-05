Prefeitura de Rio Branco intensifica o monitoramento das áreas de risco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), intensifica o monitoramento em áreas de riscos mapeadas pelo órgão.

A prefeitura tem atuado para evitar ocorrências de desastres e, ao mesmo tempo, equipes da Defesa Civil orientam as pessoas sobre os cuidados que devem ser redobrados nesses locais.

O objetivo principal do monitoramento é conscientizar e evitar que novas construções sejam feitas nessas áreas mapeadas.

Morador há 40 anos no bairro Cidade Nova, Raimundo Nonato de Souza, cuida da área desabitada em frente a sua casa, com plantio de árvores e mantendo o local limpo.

“É muito importante esse trabalho de monitoramento da Defesa Civil para evitar que pessoas construam novas moradias nesses locais de risco. Eu cuido desse local para tentar contribuir com o meio ambiente e evitar o desbarrancamento. É importante que cada um faça sua parte,” ressaltou.

O monitoramento contínuo é realizado pela Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e Secretaria municipal de Meio Ambiente (Semeia). No total, são oito bairros monitorados diariamente. São eles: Adalberto Aragão, Cadeia Velha, Baixada da Habitasa, Seis de Agosto, Cidade Nova, Triângulo Novo, Taquari e Ayrton Senna.

De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente coronel Cláudio Falcão, o trabalho, em parceria com as demais secretarias, também prevê ações de conscientização e fiscalização em áreas de risco.

“Todos os lugares que a gestão tem feito o monitoramento e a fiscalização diária são áreas de risco que foram desabitados por pessoas que moravam no local. Isso evita o retorno de novos moradores para que aquelas áreas não sejam habitada outra vez,” explicou Falcão.