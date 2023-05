Homem é preso por assaltar com arma de fogo e roubar bicicletas no Residencial Rosalinda, na capital

Durante um patrulhamento de rotina no Residencial Rosalinda, na Cidade do Povo, na madrugada desta quinta-feira, 25, uma guarnição do setor II do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um ciclista que, junto a um parceiro, vinha causando pânico entre moradores da região.

Além de três bicicletas roubadas, o bandido portava uma arma de fabricação caseira calibre 36 e dois cartuchos. Ele foi apresentado na DEFLA e autuado por roubo qualificado e porte ilegal de arma.

Os policiais foram alertados por um anônimo de um assalto em andamento numa rua próxima. Nas proximidades do local, abordaram o suspeito, que logo foi reconhecido por diversos moradores do sendo autor, juntamente com um cúmplice, de diversos assaltos, com o uso de violência excessiva contra as vítimas.

O homem preso confirmou que seu cúmplice tinha fugido ao perceber a aproximação da viatura policial. Ele tinha em seu poder três bicicletas subtraídas durante assaltos na mesma noite e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 32 com dois cartuchos intactos. Ele deverá passar pela audiência de custódia ainda na tarde desta quinta.