Caminhoneiro preso com mais de 220 kg de drogas é liberado em Rio Branco

O motorista de um caminhão apreendido no último dia 18, carregado com mais de 200 quilos de droga, identificado apenas como Alessandro, foi colocado em liberdade nesta quarta-feira, 24, por força de um Habeas Corpus impetrado por sua defesa, tendo como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece regime aberto ou prestação de serviço à comunidade por tráfico, favorecendo pessoas usadas para o tráfico que são primárias.

O advogado do caminhoneiro disse que seu cliente estava com três prestações do caminhão atrasadas, e por isso aceitou a fazer o transporte das drogas. Agora, cabe à polícia identificar o dono da droga. “Essa é a maior dificuldade da polícia, justamente encontrar o verdadeiro tubarão do tráfico, aquela pessoa que realmente merece o cárcere, responsáveis por essa coisa maldita que assola nossa sociedade, vicia as pessoas e naturalmente devemos combatê-los”, concluiu o advogado Romano Gouveia, que vai tentar recuperar o caminhão usado para transportar a droga.

O motorista foi pego durante uma abordagem no km 69 da BR 364, região do Município de Plácido de Castro, por patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nas buscas, acabaram descobrindo um carregamento de 222 quilos e quatro gramas de skunk, pasta-base e cloridrato de cocaína. Preso em flagrante, Alessandro foi apresentado na sede da Polícia Federal em Rio Branco, autuado em flagrante e recolhido ao presídio.