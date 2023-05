Grêmio empata com Fortaleza na Arena e sai de campo sob vaias

Os dois times reclamaram da atuação do árbitro Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro. O Grêmio pediu um pênalti no último lance do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Titi cabeceou, e a bola bateu no braço de Lucas Sasha. O juiz disse que a bola pegou nas costas do jogador do Fortaleza.

De pé em pé