Corinthians empata com São Paulo em clássico com polêmica

O clássico se apresentou com disputas mais acirradas e cartões. Foram dois amarelos até os dez minutos – seis no total da primeira etapa, além da expulsão de Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Junior. Com a bola rolando, o Corinthians tentou explorar a entrada de Wesley – novidade na escalação – pelo lado direito do ataque e até buscou uma pressão, mais em jogadas cruzadas para a área. O São Paulo respondeu da melhor maneira: com gol logo na primeira chegada. Aos 14, Rafinha recebeu de Wellington Rato e cruzou para Michel Araújo, que dominou dentro da grande área e teve tempo para bater sem chance para Cássio. A vantagem tricolor só não aumentou porque Bruno Arleu de Araujo anulou gol de Calleri, que cabeceou na trave e completou no rebote, mas com falta em Fagner na visão do árbitro. O empate do Corinthians saiu nos acréscimos, após pênalti de Rafinha em disputa com Wesley que foi convertido por Róger Guedes.

Segundo tempo