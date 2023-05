Santos se segura no 2º tempo e vence o Vasco em São Januário

Em jogo muito ruim tecnicamente, o Santos levou a melhor sobre o Vasco em São Januário e arrancou a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro: 1 a 0, com gol do jovem Deivid Washington, de apenas 17 anos. O Peixe construiu o placar no primeiro tempo e segurou a pressão no segundo para pegar o elevador na classificação e aproximar o adversário da zona de rebaixamento. Revoltados, os vascaínos no estádio vaiaram o time e protestaram contra jogadores e o técnico Maurício Barbieri.

Como fica?

O Santos foi a 10 pontos e subiu provisoriamente para o quinto lugar. Para permanecer na zona de classificação para a Pré-Libertadores, o Peixe precisa secar Cruzeiro ou Athletico-PR, que enfrentam América-MG e Coritiba, respectivamente, na noite deste domingo. O Vasco, por sua vez, estacionado com seis pontos, caiu para o 15º lugar e ainda pode perder mais uma posição se o Goiás vencer o Botafogo. Clique aqui e veja a tabela completa!

Agenda

O Vasco volta a campo no próximo sábado, quando visita o São Paulo no Morumbi, às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão. No mesmo dia, só que às 21h, o Santos terá pela frente o clássico com o Palmeiras pela Série A. Mas antes, o Peixe entra em campo contra o Bahia para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil: a partida será na quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro (todos os horários são de Brasília).

Fonte: ge