Foto mostra Sérgio Hondjakoff agradecendo alta de clínica de reabilitação em Itu

O ator Sérgio Hondjakoff recebeu alta da clínica de reabilitação onde fazia tratamento contra a dependência química, em Itu (SP), nesta segunda-feira (1°). Nas redes sociais, o terapeuta dele publicou uma foto em que o artista aparece agradecendo a recuperação.

O terapeuta Sandro Barros, o ex-Polegar Rafael Ilha e a mãe de Sérgio, Carmen Lucia Hondjakoff, estiveram em Itu para buscar o ator, que ficou conhecido por fazer o personagem Cabeção na novela “Malhação”, da TV Globo.

Nas redes sociais, Sandro Barros divulgou imagens de Sérgio, nas quais ele está sorrindo e aparenta estar saudável.

“Muito feliz de perceber a parte cognitiva e o foco do Sérgio Hondjakoff, que ficou 300 dias na sobriedade em tratamento na clínica de recuperação. Tudo vai dar certo”, publicou.

Em outra foto, o ator aparece alegre dentro de um carro, com metade do corpo para fora do teto solar e com os braços estendidos para o céu.

“Sérgio Hondjakoff agradecendo ao poder superior a sua saída da internação e comemorando 320 dias na sobriedade. Combateu um bom combate!”, escreveu Sandro.

O amigo do ator, Rafael Ilha, também divulgou imagens de Sérgio nesta segunda-feira.

“Depois de 322 dias de internação, o ator Sérgio Hondjakoff sai da Fazenda Rezende em Itu, onde estava internado se tratando de sua dependência química. Desintoxicação realizada com sucesso, e processo terapêutico e de conscientização realizados com sucesso”, disse o ex-Polegar.

Transferência

Sérgio foi transferido do Instituto de Dependência Química de Sorocaba (SP) no dia 6 de julho de 2022. O artista havia iniciado o tratamento no local no dia 11 de junho, de forma voluntária.

Um dos responsáveis pela internação do ator em Sorocaba foi Rafael Ilha. Na época, o ex-Polegar disse que se sensibilizou com um vídeo que viralizou nas redes sociais no qual o ator ameaçou o pai.

Ao g1, Rafael detalhou que pediu ajuda para uma amiga e que entrou em contato com a mãe do ator. Em seguida, ligou para Sérgio e conversou por aproximadamente 40 minutos com ele até convencê-lo a iniciar um novo tratamento contra a dependência química.



“Quem nunca passou por isso tem uma visão quando vê aquele vídeo [da ameaça ao pai]. Para a gente que passou, para as famílias que passam por isso, é uma outra visão. Eu vi como um pedido de socorro também. Conversei muito com ele, até convencê-lo a vir para cá”, diz Rafael, que também teve envolvimento com drogas e precisou ser internado para tratamento.



Hondjakoff chegou a gravar um vídeo antes da internação no qual disse que estava bem. Ele também pediu desculpas ao pai pelas ameaças que fez (veja abaixo).



‘Vício maligno’

Em entrevista ao g1 durante a internação do ator, a mãe de Hondjakoff informou que a família tinha muita esperança de que o tratamento contra a dependência química fosse dar certo.

“Meu filho é dependente químico há 16 anos e já teve dez internações em clínicas. Dessa vez, vai dar certo e, se Deus quiser, será a última internação do meu filho. Ele vai vencer, assim como muitos já venceram esse vício maligno”, relatou Carmen.

Carmen também agradeceu a Rafael Ilha. “Ele socorreu meu filho e a minha família quando a gente mais precisava e conseguiu uma clínica”, explicou.

Resgate em 2021

Em agosto de 2021, Sérgio Hondjakoff esteve entre os 46 pacientes resgatados de uma clínica de reabilitação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público em Pindamonhangaba (SP).

Denúncias apontaram que internos eram mantidos no local contra a vontade, além de serem isolados do contato com as famílias e pagarem valores entre R$ 800 e R$ 1,2 mil para uma alimentação de baixa qualidade.

Inicialmente, Sérgio disse que não estava entre os pacientes resgatados, mas depois admitiu que mentiu na tentativa de proteger o filho.

A dona da clínica foi presa dias depois e levada para a Penitenciária Feminina II de Tremembé (SP). Ela foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público. Além dela, dois funcionários chegaram a ser presos no dia da ação.