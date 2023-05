Rio Branco-AC bate Humaitá por 1 a 0 e conquista 48º título do Campeonato Acreano

ESTRELÃO CAMPEÃO!

O Rio Branco-AC venceu o Humaitá por 1 a 0, nesta segunda-feira (30), no estádio Florestão, na capital, pela quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano e ficou com o título da temporada. Thiago Dunha marcou o único gol da partida aos 20 minutos no segundo tempo em cobrança de pênalti.

PREMIAÇÃO

Rio Branco-AC receberá um automóvel avaliado em R$ 92 mil como premiação da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

CAMPANHA DO TÍTULO

O Rio Branco-AC fecha a campanha do título com oito vitórias, um empate e uma derrota. Foram 14 gols marcados e cinco sofridos.

CALENDÁRIO NACIONAL

Rio Branco-AC e Humaitá são os clubes acreanos com vagas no Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2024.

CLASSIFICAÇÃO DO 2º TUNO

O Rio Branco-AC termina o segundo turno com 13 pontos somados. O Humaitá, vice-campeão, fica com 10 pontos.

AGENDA

O Rio Branco-AC não tem mais compromissos no futebol profissional desta temporada e volta as atenções para as categorias de base. O Humaitá volta a campo pelo Brasileiro da Série D. O time estreia no próximo domingo (7), contra o Nacional-AM, às 16h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela estreia de ambas equipes no grupo 1.

48º TÍTULO DA HISTÓRIA

Rio Branco-AC soma 48 títulos estaduais. É o 18º da era do futebol profissional.





PRIMEIRO TEMPO

O Rio Branco-AC teve melhor no primeiro tempo. O Estrelão entrou em campo precisando vencer para conquistar o título, enquanto o Humaitá tinha a vantagem do empate para assegurar o bicampeonato. A primeiro boa chance foi o Estrelão. Aos 12 minutos, Alifi chutou cruzado pelo lado esquerdo da área e Tião espalmou. A bola sobrou para Joãozinho perto da linha de fundo. Ele chutou sem ângulo e a bola passou na frente do gol. O Estrelão seguiu com mais posse de bola e voltou a criar boa chance aos 35 minutos. Jhonson cruzou a bola na cabeça de Murilo na área. Livre de marcação, o meia testou por cima do gol e perdeu grande oportunidade. Três minutos depois, o Estrelão chegou com perigo novamente. Joel pegou a sobra da bola na entrada da área, chutou de pé esquerdo e mandou por cima do gol. Aos 40 minutos, o Humaitá teve praticamente a única chance do primeiro tempo. Eduardo cobrou falta pelo lado direito e mandou na pequena área. Marcão saiu errado, Dudu cabeceou e a bola passou à esquerda do gol.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram do intervalo com os ânimos mais exaltados. O Estrelão seguia com mais domínio da bola e parecia mais perto de encontrar o gol. Até que aos 18 minutos, Marllon fez linda jogada pelo lado esquerdo, entrou na área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti. Thaigo Dunha foi para cobrança e bateu no canto esquerdo. A bola tocou na trave e morreu no fundo do gol. Com a vantagem, o Rio Branco-AC passou a tentar segurar o ímpeto ofensivo do Humaitá. Fernandinho em cobrança de falta tentou levar perigo, mas a batida da entrada da área desviou na barreira. O time do interior foi para o tudo ou nada e insistiu em jogadas de linha de fundo e lançamentos para área, mas sem sucesso. Dudu, do Humaitá, ainda foi expulso após deixar o joelho em lance com Vitinho. O Estrelão segurou a vantagem e garantiu o 48º título estadual da história.

