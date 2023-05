Flamengo sai na frente, Gabigol bate recorde, mas Racing empata no segundo tempo

O Flamengo saiu na frente e teve vantagem numérica na maior parte do jogo, mas voltará da Argentina com apenas um ponto. O time carioca saiu de campo com um empate em 1 a 1 com o Racing, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, resultado que mantém a vantagem dos portenhos na liderança da chave. Gabigol abriu o placar, e Oroz deixou tudo igual.

Controle perdido

Até a parte final, a partida era controlada pelo Flamengo. Uma expulsão cedo no adversário, o gol no segundo tempo e o domínio da bola davam tranquilidade ao lado rubro-negro, que teve chances de ampliar o placar. O que não aconteceu e deixou o Racing vivo. O jogo virou com uma falta de Wesley aos 25 minutos. O lateral, que já tinha amarelo, foi expulso no lance. Na cobrança, Oroz empatou. O duelo ficou igualado, os argentinos tiveram chances e deixaram no lado carioca a sensação de pontos perdidos.

Gol histórico

Gabigol não comemorou o resultado, mas teve uma noite histórica na carreira. O atacante se tornou o brasileiro com mais gols na Copa Libertadores. Chegou ao número 30 e passou Luizão. Clique e veja o ranking na matéria completa.

Pulgar surpreende

Entre os pontos positivos para o lado do Fla está a atuação de Erick Pulgar. O volante foi titular, atuou na posição de origem e fez bom jogo, com lances importantes tanto na marcação quanto na saída de bola. Também foi dele o passe para Gabigol marcar no primeiro tempo.

Vantagem do Racing

O empate deixou o time da casa confortável na ponta do Grupo A. Os argentinos somam sete pontos, mantêm três de diferença para o Fla e estão com quatro de vantagem dentro da zona de classificação para o mata-mata. Os rubro-negros desperdiçaram a chance de empatar com o Racing e estão com quatro.

