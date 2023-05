Acusada de mandar matar marido, ex-deputada Flordelis volta ao nome de solteira

A ex-deputada Flordelis pediu à Justiça para voltar ao seu nome de solteira. Ela está presa, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó.

A decisão do juiz André Souza Brito a favor de Flordelis ocorreu durante o projeto Justiça Itinerante, dentro da penitenciária. A certidão de casamento da ex-deputada com o pastor foi retificada e ela não terá mais o sobrenome “de Souza” em seu nome, adotado ao se casar com Anderson em 1998.

Anderson do Carmo foi assassinado na garagem de casa em junho de 2019. Flordelis foi presa em 2021 e, no ano seguinte, julgada e acusada de ser a mandante do homicídio. Ela também acabou condenada por outros crimes.

Fonte: Metrópoles