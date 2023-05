Editora de Nelly Furtado manda tirar ‘Lovezinho’ do ar por falta de acordo

A Sony, editora que cuida dos direitos de Nelly Furtado e os outros autores estrangeiros da música “Say it right”, mandou tirar do ar a música “Lovezinho”. A faixa usa um trecho da música da cantora canadense.

Um representante da editora Sony no Brasil confirmou ao g1 nesta quarta-feira (3) que as partes não chegaram a um acordo e, por isso, a música saiu de todas as plataformas oficiais da cantora Treyce. Segundo ele, o pedido de retirada foi “aprovado pelo exterior”.

“Como sentimos que o tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedwon (derrubada) com o auxilia das plataformas”, disse o representante da Sony.

“Lovezinho” virou hit com o impulso de um vídeo viral do dançarino e influencer Xurrasco. A música foi lançada em 2022 pela cantora carioca Treyce.

Eles diziam estar em negociação desde então, mas nesta quarta-feira (3) a música foi retirada do ar.

A mensagem da empresa que cuida dos direitos autorais de Nelly Furtado chegou para WK, compositor principal da música ao lado de Treyce, logo depois do carnaval.

O g1 procurou editores de “Lovezinho”, mas eles ainda não deram um retorno até a última atualização deste texto.