Duas mulheres ficam feridas em colisão entre motocicleta e bicicleta na Via Chico Mendes

Duas mulheres ficaram feridas na noite desta sexta-feira (26) após uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta na via Chico Mendes, na região do bairro Triângulo Novo, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, era horário de pico e o trânsito estava bastante agitado quando a condutora da bicicleta, Raimunda Souza da Silva, de 46 anos, saiu detrás de um carro e não viu a motociclista Clara Simone Lima Saldanha, de 49 anos.

Com o impacto, Raimunda foi arremessada para a parte central do canteiro na via Chico Mendes, onde fica a ciclovia.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Raimunda Souza deu entrada com fratura no punho e uma possível fratura de tornozelo. Já Clara Simone deu entrada com várias escoriações pelo corpo e uma deformidade no supercílio. As vítimas foram entregues ao setor de trauma para maiores avaliações.