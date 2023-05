Polícia Civil captura traficante que cultivava maconha no quintal da residência, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do núcleo de investigação Draco/Denarc, efetuou a prisão em flagrante na manhã desta sexta-feira, 26, de um homem por envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul.

O homem, que mora no bairro Saboeiro, estava cultivando uma plantação de maconha no interior da residência dele. A polícia já vinha investigando o traficante, que também faz parte de uma organização criminosa e gerenciava um ponto de venda de drogas.

Heverton Carvalho, delegado titular do núcleo Draco/Denarc, destacou o empenho dos policiais no combate ao tráfico na região. “Além das prisões realizadas pelos agentes do núcleo, há um trabalho constante de levantamento de informações sobre criminosos que fomentam o tráfico, o que permite tirar essas pessoas de circulação e entregá-las à Justiça”, disse Heverton.