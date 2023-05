Policial Civil do Acre se destaca em Curso de Operações Aéreas realizado em Brasília

A Divisão de Operações Aéreas, um departamento especializado em operações aéreas táticas e estratégicas, sediada em Brasília, promoveu no dia 25 deste mês a formatura do terceiro Curso de Operações Aéreas. Dentre os diversos agentes da segurança pública, o policial civil, Edson Portela, foi o representante acreano a concluir a capacitação.

O curso contou com a inscrição de 42 agentes de segurança pública de todo o Brasil, destes, apenas 19 concluíram todas as fases. Essa capacitação é uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil para que o policial possa atuar na função de Operador Aerostático (tripulante operacional).

Edson Portela tem 15 anos de serviços prestados ao estado, e nesse curso o profissional teve conhecimento sobre as função do Operador Aerotático, dentre elas: aquacidade, salvamento aquático, sobrevivência, atendimento pré-hospitalar tático, armamento e tiro em solo; segurança de voo, embarque e desembarque, fraseologia, nós e amarrações, rapel, navegação, instrumentos de menor potencial ofensivo, tiro embarcado, escape de aeronave submersa, controle de pânico, utilização de farol de busca, utilização de imageador aéreo, dentre outras atividades.

Devido ao alto nível de exigência física, técnica e emocional que é próprio deste curso, ao final das e 604 horas de instrução, conseguiram concluir com sucesso todas as etapas apenas sete policiais, sendo cinco policiais civis do Distrito Federal, um policial penal do DEPEN e um Policial Civil do Estado do Acre.

Demonstrando um alto nível de habilidade e dedicação durante o curso, o APC Edson Portela, teve sua participação elogiada pelos instrutores e colegas, que ressaltaram sua determinação e comprometimento em buscar conhecimento para aprimorar suas habilidades e contribuir para a segurança em seu estado. Portela era o policial mais velho da turma, mesmo assim concluiu com êxito o Curso de Operações Aéreas.

“A participação do APC Portela neste curso representa um importante marco para a corporação, que busca ampliar suas capacidades operacionais e fortalecer o trabalho conjunto com outras instituições de segurança. O conhecimento adquirido durante o treinamento certamente contribuirá para o aprimoramento das atividades aéreas realizadas pelo Policial Civil em seu estado de origem”, enfatizou o Delegado-Geral de Polícia, Henrique Maciel.