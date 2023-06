Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira

O Atlético viajou para São Paulo sem novos desfalques. Eduardo Coudet deverá manter o time titular, com Pavón, Hulk e Paulinho no ataque. O Galo vem de empate com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, por 1 a 1, e segue no G-4. São seis partidas seguidas em 2023 sem perder.