Bandido atira em policial Penal, rouba arma, motocicleta e foge

O Policial Penal Rafael Sussuarana da Silveira, de 43 anos, foi ferido com um tiro em via pública na manhã desta segunda-feira, 29, durante um assalto na rua Niterói no bairro Conquista em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Rafael estava na rua em sua motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, quando um criminoso não identificado chegou em uma bicicleta e em posse de um simulacro (arma de brinquedo) rendeu o Policial Penal, pegou a arma de fogo da vítima e em seguida jogou no chão a arma de brinquedo. Ao perceber que o criminoso estava com a arma de brinquedo o Policial Penal reagiu entrou em luta corporal com o bandido e foi ferido com um tiro que transfixou a lateral do peito. Após a ação o criminoso fugiu com a motocicleta do Policial Penal.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rafael ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais Militares e Penais estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).