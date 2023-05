Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos após batalha contra câncer

Andy Rourke, baixista da lendária banda de rock britânica The Smiths, morreu aos 59 anos após uma batalha contra o câncer de pâncreas, anunciou seu ex-companheiro de banda Johnny Marr nesta sexta-feira (19).

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa doença com câncer pancreático”, escreveu o guitarrista nas redes sociais.

“Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música.”

“Pedimos privacidade neste momento triste”, acrescentou

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023