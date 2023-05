Mercadante afirmou ter recebido proposta de R$ 500 mil da Gillette para retirar bigode

“Tem que ter coerência na vida e tem que ter compromisso. [O bigode] é uma forma de dizer o seguinte: eu passei por muitas funções, mudei muito visualmente e, algumas coisas, eu não entrego, serei o que eu sou”, explicou o ex-senador e ex-ministro.

O político disse ao jornal que até poderia tirar o bigode, mas não por dinheiro. Segundo ele, seria como despir-se de sua própria identidade: “Um guaraná jamais vai ser uma coca”.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Mercadante é professor, acadêmico e economista. Antes de comandar o banco de desenvolvimento, ele já exerceu cargos no Executivo como o comando do Ministério da Educação; da Casa Civil; do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação – todos esses no governo Dilma Rousseff (PT).

Ele também já foi senador e deputado por São Paulo.

O que diz a Gillette

Procurada pela CNN, a Gillette confirmou que fez contato com Mercadante “há mais de dez anos”. A marca disse que se tratou de uma “conversa informal” e que a tratativa “não evoluiu”.

“Atualmente, Gillette transformou o seu posicionamento e adotou uma comunicação diferente do que vinha sendo feita, mais voltada à inclusão, que hoje abraça uma diversidade cada vez maior de homens”, diz a empresa.

A Gillette não confirmou o valor citado por Mercadante.