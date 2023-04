Rio Acre volta a subir 1 centímetro e retorna aos 17,70 metros na capital

O nível do Rio Acre voltou ao patamar de 17,70 metros em Rio Branco na medição do meio-dia deste domingo, 2, após ter regredido 1 centímetro na medida anterior, às 9h.

Depois de atingir os 17,70 metros no intervalo entre as 18h de sábado e as 06h deste domingo, o manancial marcou 17,69 metros na segunda medição do dia.

A reportagem entrou em contato com a Assessoria da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal (COMDEC) para uma análise sobre a informação do último boletim.

A resposta foi de que após esse boletim, divulgado ao meio-dia, seria possível se fazer uma avaliação sobre se há tendência de estabilização ou vazante neste domingo.

Contudo, até o momento, não houve um pronunciamento oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. O último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre ainda prevê a subida do nível do rio.