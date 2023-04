Comediante Whindersson diz que já fez testamento. Saiba destino de parte dos bens

O comediante Whindersson Nunes esteve presente no podcast Ciência Sem Fim, na última quarta-feira (29/3), e revelou ter feito planos para dividir sua fortuna após sua morte. O comediante deixará parte de sua fortuna para a ciência, como uma forma de deixar um legado para o desenvolvimento científico no país.

Segundo Gilardo, sócio do comediante na startup Tron, empresa de robótica voltada a propostas educativas, Whindersson é um dos poucos artistas que pensam desta forma: “O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência. Acho que ele comprou muito essa ideia de passar por aqui e saber que tentou resolver algo”

Tamanho da fortuna

O tamanho da fortuna do comediante é incerto, mas, segundo o site de monitoramento de redes sociais, Social Blade, Whindersson Nunes deve faturar cerca de R$ 300 mil apenas com sua conta no Youtube. Esse faturamento gera cerca de R$ 4 milhões por ano ao humorista.

