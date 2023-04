Descoberta tardia do autismo afeta qualidade de vida: ’10 remédios por dia’, diz jovem

“Quando chegou na adolescência, essa percepção de que eu era diferente passou a ser que tinha algo muito errado comigo, o que é bem problemático. Eu comecei a suspeitar da possibilidade depois que eu li uma reportagem sobre a Síndrome de Asperger. Assistia filmes também que têm personagens que têm autismo e eu me identificava mais com eles do que com as pessoas do meu convívio social, o que ajudou também”, indica.