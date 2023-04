Rio Acre se mantém em 17,72 metros e indica possibilidade de estabilização

Após subir mais dois centímetros na medição das 15h deste domingo, 2, quando chegou a 17,72 metros, o Rio Acre se manteve neste patamar na leitura das 18h, que vem sendo o último registro oficial do dia feito pela Defesa Civil Municipal.

No decorrer deste domingo, o manancial teve variação de apenas 2 centímetros, entre as 6h e às 18h, com uma redução e nova elevação de 1 centímetro entre as 9h e às 12h, o que sinalizou para a possibilidade de a estabilização estar se aproximando.

Esta é a segunda maior enchente da história do Rio Acre, segundo os registros da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O rio transbordou em Rio Branco no dia 23 de março, atingindo aproximadamente 60 mil pessoas em cerca de 40 bairros. O número de famílias afetadas soma cerca de 1 mil, com quase 3 mil pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil.