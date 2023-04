Água Santa vence o Palmeiras e sai na frente na final do Paulista

O Água Santa venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (2) na Arena Barueri no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Foi a primeira derrota do Verdão no ano.

O primeiro tempo de jogo foi movimentado, com o Palmeiras pressionando o ataque adversário e tendo quatro chances claras de pontuar. Em duas delas com chutes de Dudu, um de Breno Lopes e outro de Gabriel Menino.

O time adversário busca uma reação com Igor Henrique e com Lucas Tocantins, mas sem sucesso. Até que, aos 43 minutos, a bola sai em escanteio e Luan Dias cruza na cabeça de Bruno Mezenga, que finaliza e marca o primeiro gol.

Já no segundo tempo, o Palmeiras persegue o empate. Em nova cobrança de escanteio, Raphael Veiga lança a bola, Zé Rafael desvia de cabeça na primeira trave e Endrick, livre na segunda, encaixa a bola no gol.

Tudo indicava para um empate como desfecho da partida. No entanto, nos acréscimos, o Água Santa vira o jogo na defesa. David intercepta e Patrick Allan toca em profundidade. O centroavante Bruno Mezenga chuta cruzado e define o resultado do jogo com o segundo gol do netuno.

Com o resultado, o Água Santa larga em vantagem na final do Paulista. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9).

Confira os resultados das finais dos estaduais deste fim de semana:

Jogos de sábado (1º)

Campeonato Mineiro:

América-MG 2 x 3 Atlético-MG

Campeonato Gaúcho:

Caxias 1 x 1 Grêmio

Campeonato Paranaense:

Cascavel 1 x 2 Athletico-PR

Campeonato Cearense:

Fortaleza 2 x 1 Ceará

Campeonato Catarinense:

Criciúma 1 x 0 Brusque

Campeonato Alagoano:

ASA 0 x 2 CRB

Campeonato Paraibano:

Treze 2 x 1 Sousa

Campeonato Carioca:

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Jogos de domingo (2)

Campeonato Paulista:

Água Santa 2 x 1 Palmeiras

Campeonato Baiano:

Bahia 3 x 0 Jacuipense

Campeonato Goiano:

Atlético-GO 2 x 0 Goiás

Campeonato Tocantinense:

Capital 1 x 2 Tocantinense