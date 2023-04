Pela quinta rodada do grupo B, Galvez goleia e garante vaga no 2º turno do Acreanão

O Galvez venceu o Vasco-AC por 6 a 0, neste sábado (1), no estádio Florestão, em Rio Branco, pela quinta rodada do grupo B do Campeonato Acreano. Pedro Henrique (4), Rademes e Luis marcam os gols do Imperador. Franklin teve oportunidade de fazer gol de honra em penalidade, mas parou no goleiro Rikelme.

COMO FICAM

Sem ponto somado e na lanterna do grupo B, o Vasco-AC está eliminado no primeiro turno do Campeonato Acreano. O time tem a pior defesa da competição com 18 gols sofridos. Já o Galvez está classificado para próxima fase da competição, ocupando a segunda colocação com sete pontos somados.



PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Imperador volta a campo no sábado (8), contra o São Francisco, no estádio Florestão, pela sexta e última rodada do primeiro turno. O confronto vale a liderança do grupo B. O Vasco-AC encerrou a participação na temporada do futebol profissional em 2023.