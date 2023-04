Em jogo com seis expulsões, Independência supera Andirá e encaminhou sua classificação

Na etapa final os times brigavam ainda mais pela bola e os ânimos passaram a ficar um pouco mais exaltados. Aos oito minutos, Catatau arriscou de longe e a bola passou perto da trave direita do goleiro Weverton Pontes, do Andirá. Aos 16, o camisa 1 do Morcego fez grande defesa em chute à queima roupa de Marquinhos. O Tricolor de Aço pressionava, mas parava na defensiva do Morcego. Aos 33 minutos, o Andirá teve o primeiro jogador expulso. Chumbo cometeu falta forte, já tinha recebido cartão amarelo no lance do pênalti no primeiro tempo, levou o segundo e em seguida o cartão vermelho. Três minutos depois, Cristiano levantou muito o pé em uma dividida com Robertinho na frente da área do Andirá e foi expulso pelo árbitro Ruan Santos, deixando o Andirá com dois jogadores a menos. Aos 38, foi a vez do técnico do Andirá, João Paulo Lourenço, receber cartão vermelho por reclamação. O Independência seguia pressionando em busca da vitória, mas por reclamação perdeu o técnico Eric Rodrigues, expulso aos 47. Dois minutos depois, o Tricolor de Aço achou o gol da vitória. Após bate e rebate na área do Andirá, o goleiro Weverton Pontes defendeu parcialmente finalização do ataque do Independência e na sobra Victor tentou tirar a bola pra longe, mas ela bateu no zagueiro P4 e foi morrer no fundo da rede: 2 a 1. Aos 51, Gama, do Andirá, fez falta forte e recebeu cartão vermelho. Antes do fim do jogo, Robinho recebeu o segundo cartão amarelo após chutar a bola pra longe depois de uma marcação de falta para o Independência e também foi expulso, deixando o Morcego com quatro jogadores a menos e sem forças para reagir.