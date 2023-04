Rede Mercale inaugura sua quinta loja na rua Leblon, em Rio Branco

A Rede Mercale inaugura neste sábado, 29, mais uma nova loja em Rio Branco. A abertura dos trabalhos deve ocorrer a partir das 8h e o empreendimento localizado na rua Leblon, no bairro Ivete Vargas, deve empregar diretamente mais de 65 pessoas.

Com a efetivação de mais uma praça de consumo, a rede varejista tem efetivamente mais de 1.000 funcionários contratados, contribuindo para a geração de emprego e renda.

Esse novo Mercale vem para compor a rede varejista que conta com outras três lojas na capital, localizadas na Avenida Antônio da Rocha Viana, Avenida Ceará e Getúlio Vargas, além do Atacale, no Segundo Distrito de Rio Branco, totalizando 5 lojas da rede.

A rede deve inaugurar em breve também mais um Mercale no bairro Manoel Julião.